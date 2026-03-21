Adani: "Mi aspetto quattro o cinque titolari da Paratici, sarebbe bello se De Zerbi scegliesse la Fiorentina ma è dura"

Un commento da ex da parte di Daniele Adani che a Repubblica ha parlato del possibile obiettivo Conference e del futuro della panchina della Fiorentina:

"Mi piacerebbe vedere una Fiorentina completa che faccia la partita galvanizzata dagli ultimi risultati, che rispetti l’avversario ma che tiri fuori orgoglio e coraggio. Questa è una squadra che non hai mai cominciato la stagione, si è portata dietro per mesi un non inizio e quando ti trovi in una situaazione così, diventa difficile ritrovare unità.

L’obiettivo primario è la permanenza in Serie A, poi ai quarti col Palace si può passare in poche settimane dall’esaltazione alla depressione, per questo la vivrei come un piccolo scalino da percorrere.

Paratici? Mi aspetto quattro o cinque titolari in tutti i reparti. Servono giocatori con coraggio, ritmo e umiltà per una Fiorentina moderna. De Zerbi? Sarei felice se scegliesse la strada viola ma penso sia dura. I più bravi sono lui, Maresca, Xavi e Thiago Motta”.