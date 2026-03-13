L'ex calciatore della Fiorentina, oggi opinionista tv Daniele Adani, ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “Ho vissuto la Fiorentina per tre anni ed è un club unico per come impatta nell'organismo dei suoi tifosi, è una ragione di vita. Sulla Conference League dico una cosa: la Fiorentina deve ancora tirarsi fuori dalla lotta salvezza e dovrà lottare fino alle ultimissime giornate, per cui non si devono paragonare campionato e coppa. La Conference è la coppa delle settime, ci va la settima di un campionato italiano in crisi, dove la partita di cartello dello scorso turno è andata a due all'ora”.

“I tifosi possono essere l'arma in più”

“Vanoli - continua Adani - sa benissimo che la priorità è il campionato, poi chiaramente la Conference si gioca e si prova ad andare avanti. Il popolo viola ha manifestato spesso del dissenso in questa stagione, ma ha capito il momento e soprattutto ha capito che, se la città spinge nella stessa direzione della squadra, può essere davvero l'arma in più”.