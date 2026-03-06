Tottenham-De Zerbi, l'allarme retrocessione può farsi sentire per una trattativa prima del previsto. Tudor già in bilico

Situazione drammatica in casa Tottenham. In parallelo con la Fiorentina ai confini della zona retrocessione, anche una big di Premier League sta rischiando tantissimo. In comune i due club avrebbero individuato Roberto De Zerbi come potenziale obiettivo per l'annata successiva, ma agli Spurs potrebbe servire prima del previsto.

Il Tottenham ha bisogno di De Zerbi

Dopo la desolante sconfitta contro il Crystal Palace, adesso il Tottenham ha soltanto un punto di vantaggio su Nottingham Forest e West Ham. La possibilità di retrocedere in Championship è drasticamente aumentata. Thomas Frank è stato esonerato per accogliere Igor Tudor, ma le cose non migliorano.

Tudor è già in bilico

Come riporta il Telegraph, la posizione di Tudor è già in bilico. Il Tottenham starebbe già valutando una sostituzione durante l'ultima sosta per le nazionali. Il nome principale individuato come sostituto è proprio De Zerbi, puntato anche dalla Fiorentina.