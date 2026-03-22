Non solo sulla Fiorentina ma anche sul duello offensivo azzurro, il commento a Dazn di Luca Ranieri:

"Stasera abbiamo fatto una grandissima prestazione, contro la squadra più forte del campionato. Era quello che ci serviva, abbiamo visto il Franchi che spingeva e ci è servito per arrivare in fondo ai 90 minuti.

Chi gioca tra Kean ed Esposito in Nazionale? Moise lo vedo tutti i giorni, è una bestia. Pio in area di rigore è micidiale, me ne sono accorto dopo 45 secondi che mi è sfilato dietro, uguale all’ultimo minuto dove ha fatto una grandissima giocata. Sarà una battaglia, faccio il tifo per Moise. E’ carico, sono sicuro che farà delle grandissime cose e ci porterà al Mondiale".