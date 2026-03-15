Civoli a FN: " Contro i grigiorossi si capirà se i viola soffriranno fino alla fine. Fagioli? Quella di Gattuso non è una bocciatura..."

Per approfondire i tanti temi legati al mondo viola, FiorentinaNews.Com ha intervistato in esclusiva il noto giornalista Marco Civoli. La storica voce della Rai ha commentato diverse questioni che tengono banco in casa Fiorentina…

Paratici è la persona giusta per guidare la Fiorentina?

“Dopo l'addio di Danele Pradè, che è un uomo di lungo corso del calcio italiano, credo che la Fiorentina avesse bisogno di un manager con quella esperienza e che sapesse come navigare anche in acque non proprio calme”.

Conference League opportunità o spreco di risorse importanti?

“Credo che i giocatori vogliano far vedere che in Europa la Fiorentina può dire la sua. Dipende poi da come andranno le cose in campionato perché è evidente che a questo punto l'obiettivo primario è quello di non piombare in Serie B. È necessario fare delle valutazioni, anche se credo che nessuno abbia voglia di fare scelte di questo tipo; il ritorno contro il Rakow ad esempio arriva tre giorni dopo il match di Cremona e la priorità assoluta non può non essere quella partita. Contro i grigiorossi si capirà se la Fiorentina può risalire o se dovrà soffrire fino alla fine”.

Come si spiega la mancanza di Fagioli dai preconvocati di Gattuso?

“Ogni commissario tecnico ha determinate visioni, determinate idee che ti portano a pensare che ci siano altri giocatori che fanno al caso proprio. Non la considererei una bocciatura perché comunque il ragazzo secondo me è stato uno dei meno peggio della Fiorentina, avendo un balzo di rendimento importante. Penso che più della convocazione, sia importante concentrarsi sugli obiettivi del club in questo momento”.