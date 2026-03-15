Flachi: "A Cremona serve scendere in campo con la consapevolezza che sarà decisiva. 4 punti di gap potrebbero essere tutto"

In un'intervista a La Nazione, l'ex attaccante della Fiorentina e della Sampdoria Francesco Flachi ha parlato anche della partita decisiva per i viola contro la Cremonese.

Le parole di Flachi

“Come l'affronterei? Con la consapevolezza che è davvero una partita decisiva. Vincere, mettere quattro punti di gap proprio sulla Cremonese, significherebbe tanto. Forse tutto nel discorso salvezza. Cosa direi da allenatore ai giocatori? Beh...”

Sui maestri

Flachi ha anche parlato dei suoi maestri allenatori nell'intervista, visto che tra poco prenderà il patentino UEFA C: “Ho avuto tanti maestri, ma tre più di tutti: Novellino, Malesani e Claudio Ranieri, un martello”.