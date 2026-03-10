Flachi: “Fiorentina squadra scollegata con calciatori presuntuosi. Un altro allenatore farebbe la stessa fine di Pioli e Vanoli”

A Toscana TV ha parlato l’ex attaccante viola Francesco Flachi, che ha espresso preoccupazione di fronte all’ennesima prestazione imbarazzante della Fiorentina.

‘Calciatori presuntuosi, squadra senz’anima’

“La Fiorentina aveva appena messo la testa fuori ma l’ha subito riabbassata. L’atteggiamento della squadra non è consono alla salvezza, una squadra scollegata, che si sta perdendo. Le ultime tre partite sono state senza arte né parte, senz’anima, non si è vista un’azione, ma nemmeno un fallo. La faccia di Gudmundsson è l’emblema della Fiorentina, non sa cosa fare del pallone. I calciatori sono presuntuosi, l’impressione è che indossando la maglia della Fiorentina tutto debba andare bene… ma non è così”.

’Il punto col Parma non serve senza vittoria a Cremona’

“Non ho capito perché Vanoli non abbia scelto di forzare qualcosa nel secondo tempo provando a dar fastidio alla difesa del Parma, che è venuto a Firenze per prendere un punto, senza farsi male. La Fiorentina adesso ha bisogno di vincere a Cremona per ottenere un vantaggio, altrimenti il punto ottenuto col Parma non serve. Vanoli non riesce a rischiare niente, continuare a fare sempre le solite cose”.

“Tanti calciatori della Fiorentina sono sopravvalutati e l’annata scorsa ha illuso parecchio, in virtù della stagione super di De Gea e Kean. I calciatori viola sono molto fortunati considerato il calcio attuale, pensano però di essere bravi e se venisse un altro allenatore farebbe la stessa fine dei precedenti. Ma avete visto giocare il Genoa?”.