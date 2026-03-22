Esposito: "Mi resta il rammarico per l'ultima occasione ma è stato bravo De Gea ad anticipare il movimento"

Aveva sbloccato il match dopo 40 secondi, prima del pari finale viola, Pio Esposito a Dazn ha parlato del rammarico per l'ultima occasione sventata da De Gea:

"Come prima immagine dopo il fischio finale mi resta il rammarico per l’ultima occasione, è stato bravo De Gea ad anticipare su quel lato lì. Forse potevo fare qualcosa in più ma è andata così. Non ho segnato il secondo, spero di essermelo lasciato per l’Italia".