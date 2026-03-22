Kolarov: "Per noi la vittoria era fondamentale ma va dato merito alla Fiorentina, non sono gli ultimi arrivati..."

Critico con i suoi Aleksandr Kolarov che a Dazn ha parlato così del pari contro la Fiorentina:

"Sapevamo che i tre punti per noi erano fondamentali ma va dato merito anche alla Fiorentina. Non siamo nel nostro miglior momento ma siamo a +6 sulla seconda, è ancora tutto nelle nostre mani.

Ci sta mancando un po' di cattiveria e lucidità, è la stanchezza che si è accumulata, siamo abituati a vedere un'Inter che domina le partite e ora non è così. Pareggiare contro la Fiorentina, che non sono proprio gli ultimi arrivati, soprattutto nelle ultime giornate, lo vedo un risultato abbastanza positivo ma quando si parla dell'Inter sembra tutto dovuto. Se siamo a +6 sulla seconda, qualcosa di buono l'abbiamo anche fatto".