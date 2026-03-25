Il dato su Sommer che ha consegnato il pareggio alla Fiorentina... e sul quale De Gea fa scuola

Nel match tra Fiorentina e Inter il gol del pareggio della Viola, arrivato al 77simo grazie al tap-in di Ndour, è stato oggetto di discussione nel tifo nerazzurro per l'ennesima sbavatura di Sommer, reo di aver respinto il pallone in zona pericolosa.

Il dato incriminato

Di fatto, i dati Opta mostrano quella che non è una casualità, ma una tendenza vera e propria: il portiere svizzero, infatti, ha effettuato 8 respinte in zona sicura, lontane quindi dall'avversario, a fronte di 14 respinte che invece hanno rimesso il pallone in possesso degli avversari: l'ultima, appunta, quella non perfetta sul tiro di Gudmundsson, che ha favorito Ndour. La percentuale di respinte ‘riuscite’, quindi, è appena del 36.4%.

De Gea fa scuola

In questo, De Gea - pur non esente da critiche in questa stagione - quasi ‘doppia’ il portiere dell'Inter: per lo spagnolo sono infatti arrivate 17 respinte pericolose, ma 30 respinte sicure, per una percentuale del 63.9% tenendo anche conto di un campione di 47 tiri totali, contro gli appena 22 subiti da Sommer. Dati, questi, che rendono De Gea il migliore in questa particolare categoria, capitanando un podio che vede inseguirlo Svilar (59.2%) e Falcone (55.9%).