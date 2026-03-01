Allegri: "Speriamo che la Fiorentina e le altre vadano avanti più possibile, ci serve per il quinto posto Champions"

Uno sguardo all'Europa per Max Allegri e il suo Milan, che quest'anno le coppe le ha viste solo da lontano. Il tecnico rossonero ha espresso un auspicio proprio per quelle rimaste in corsa, tra cui la Fiorentina:

"Innanzitutto è un dispiacere che le italiane siano uscite dalla Champions. Speriamo che Atalanta, Bologna, Roma e Fiorentina vadano avanti più possibile visto che ci danno la possibilità del quinto posto in Champions".