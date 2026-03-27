Paratici ricuce lo strappo con l'entourage di Dodô e si avvicina al rinnovo. Cifre e dettagli

Come scrive Repubblica Firenze, Fabio Paratici è vicino a chiudere per il rinnovo di Dodô con la Fiorentina. La situazione ereditata dal ds viola sul terzino destro era tutt’altro che semplice, con lo scontro frontale tra società ed entourage.

Cosa è successo?

La Fiorentina era convinta che la proposta di rinnovo formulata nell’autunno del 2024, pari a circa 2 milioni di euro, potesse soddisfare il calciatore. Tuttavia, l’entourage di Dodô non ha mai dato un riscontro positivo ritenendo l’offerta tardiva e bassa.

Situazione attuale

Ma con Paratici i contatti sono ripresi: l’intesa si muove su cifre simili a quelle già messe sul tavolo in passato, ma la sensazione è che il nuovo corso possa finalmente portare alla fumata bianca. Con un prolungamento firmato, il club viola avrebbe maggiore forza contrattuale e potrebbe spingersi oltre i 20 milioni in caso di cessione. Il suo futuro dipenderà anche dalla scelta del nuovo allenatore.