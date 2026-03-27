La sosta miete vittime e una delle avversarie più temibili in Conference della Fiorentina perde il suo giocatore migliore fino a fine stagione

La sosta nazionali, si sa, è sempre pericolosa per gli infortuni che possono arrivare ai giocatori. Specialmente in un periodo come questo, quando gli impegni nelle gambe sono già tanti.

Out il bomber

E così la tegola pesante è arrivata in casa Strasburgo, una delle avversarie più temibili per la Fiorentina in Conference League. Come riporta Tyc Sports, l'attaccante argentino Joaquin Panichelli si è rotto il legamento crociato del ginocchio, mettendo fine alla sua bellissima stagione.

Infortunio in Nazionale

L'attaccante dello Strasburgo aveva segnato fino ad ora 20 gol, arrivando alla convocazione con l'Argentina, dove poche ora fa a riscontrato il terribile infortunio che lo vedrà out anche dalla Coppa del Mondo. Lo Strasburgo è dalla parte opposta di tabellone rispetto alla Fiorentina e un possibile incrocio è realistico solo in finale.