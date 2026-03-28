Fiorentina, apprensione per Dodô: ecco la dinamica dell'infortunio e come sta adesso

Momento di preoccupazione in casa Fiorentina durante l’allenamento a porte aperte di oggi. Nel corso della partitella, Dodô si è fermato improvvisamente mentre stava spingendo sulla corsia destra.

Il terzino brasiliano ha accusato un problema fisico e si è accasciato a terra senza alcun contrasto con un compagno. Lo staff medico è intervenuto subito per prestargli assistenza, mentre il giocatore ha dovuto interrompere la seduta prima del previsto.

Possibile fastidio muscolare

Dalle prime sensazioni, potrebbe trattarsi di un problema muscolare al flessore, anche se al momento non ci sono ancora comunicazioni ufficiali sulle sue condizioni.

La dinamica dell’episodio lascia pensare a un fastidio di natura muscolare, da valutare nelle prossime ore con eventuali controlli.

Attesa per gli aggiornamenti

Lo stop di Dodô arriva in un momento delicato della stagione, con la Fiorentina attesa dal rush finale in campionato e dagli impegni europei.

Nelle prossime ore si attendono aggiornamenti da parte del club per capire l’entità del problema e i possibili tempi di recupero.

Per Vanoli sarebbe un’assenza pesante, soprattutto in vista delle prossime partite decisive.