Treni gratis per consentire ai tifosi del Rakow di raggiungere l'ArcelorMittal Park di Sosnowiec che, come sappiamo, non è lo stadio della città. Ci sarà quindi un'atmosfera infuocata ad attendere una Fiorentina che non rischierà i suoi uomini migliori.

Dodo stringe i denti

A partire da Fagioli, che sarà sostituito in regia da Mandragora, quest'ultimo affiancato da Fabbian e Ndour. In difesa Comuzzo è certo di un posto da titolare, con uno tra Pongracic e Ranieri al suo fianco davanti a Christensen. Il sacrificato sarà Dodo, costretto a stringere i denti a destra vista l'indisponibilità di Fortini, mentre dall'altra parte sarà ballottaggio tra Parisi e Balbo. Fazzini e Harrison in attacco a sostegno di uno tra Kean e Piccoli.