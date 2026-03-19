Lopez: "Se il Rakow eliminasse la Fiorentina sarebbe il colpo di scena più clamoroso della storia"

L'attaccante del Rakow, Ivi Lopez, ha parlato della sfida contro la Fiorentina in un'intervista rilasciata a Goal.pl.

“Deluso per l'andata”

“Per quanto riguarda la gara d'andata, sono deluso. Penso che avremmo potuto fare di più. La Fiorentina non ha giocato così bene da doverci far perdere quella partita. C'era la possibilità di fargli più male”.

“Non hanno mostrato il loro lato migliore”

“I viola non stanno giocando bene in Serie A in questa stagione, lottano per non retrocedere e non hanno mostrato il loro lato migliore nemmeno contro di noi. Per questo sono decisamente deluso dal fatto che non siamo tornati a casa con un risultato migliore”.

“Un colpo di scena clamoroso”

E se per caso il Rakow eliminasse la Fiorentina “credo che sarebbe il colpo di scena più clamoroso nella storia del club - conclude Lopez - Non passerebbe inosservato solo in Polonia. Non dico che tutto il mondo del calcio ne parlerebbe, ma sarebbe sicuramente un successo. Mi piace giocare contro i migliori. Quindi non avrei problemi se la Fiorentina schierasse la sua migliore formazione possibile contro di noi”.