La probabile formazione del Rakow: Tomczyk optà per la continuità, ma i polacchi perdono una pedina fondamentale
Il Rakow, dopo la buona partita dell'andata, dovrebbe scendere in campo per il ritorno degli ottavi di finale di Conference League con lo stesso modulo del Franchi.
Scelte obbligate
Un 3-4-2-1 che però vede nei suoi interpreti alcuni cambi rispetto alla sfida di una settimana fa. Tomczyk è costretto a rinunciare a Pienko, ma, dopo l'assenza in campionato, può contare su uno dei giocatori più importnati: Fran Tudor. Il nipote dell'ex tecnico della Juventus Igor Tudor giocherà più avanzato rispetto ad una settimana fa, passando dal ruolo di braccetto destro a quello diesterno a tutta fascia proprio al posto di Pienko. In difesa invece subentra Mosor.
La formazione
RAKOW (3-4-2-1): Zych; Mosor, Svarnas, Racovitan; Tudor, Struski, Repka, Ameyaw; Ivi Lopez, Brunes; Makuch. All. Tomczyk.