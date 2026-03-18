Vanoli: "Kean può partire dall'inizio. Piccoli è un diamante grezzo, ma a volta la testa..."

Paolo Vanoli, oltre alla consueta conferenza stampa pre-match, ha parlato anche a Sky per analizzare ulteriormente l'imminente sfida di Conference League contro il Rakow.

Continuità di risultati

"Le vittorie aiutano sempre a crescere e a dare autostima- dice il tecnico viola in riferimento alla partita con la Cremonese - soprattutto quando arrivano in uno scontro. I ragazzi sono stati bravi a raggiungere un risultato importante attraverso il gioco, ma adesso dobbiamo pensare a quanto sarà difficile domani sera. Stiamo cercando continuità da quando sono arrivato, ma dobbiamo migliorare la mentalità per evitare questi alti e bassi. Sotto questo aspetto dobbiamo crescere tanto".

L'attacco viola

L'allenatore viola ha poi parlato degli attaccanti della Fiorentina: "Kean sta bene. Con la Cremonese sarebbe entrato se Ranieri non avesse avuto i crampi, domani può partire dall'inizio o entrare a gara in corso. L'ho detto anche dopo la Cremonese che Roberto (Piccoli ndr) è un diamante grezzo. Un ragazzo eccezionale, ma a volte la testa e la voglia di fare lo fermano un po' nella voglia di imparare. Però è un ragazzo di prospettiva e un investimento importante, quest'anno ha giocato tantissimo e lunedì ha fatto un grande gol".