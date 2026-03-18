Ndour: "Dobbiamo evitare di ripetere gli errori. Ho ancora margini di miglioramento. In spogliatoio c'è un ottimo clima"

Il calciatore della Fiorentina Cher Ndour è intervenuto in conferenza stampa in vista della gara di domani contro il Rakow: “Lavoro sempre al 110% per provare a raggiungere la mia esplosione. In ogni caso ho ancora 21 anni, sono arrivato alla Fiorentina a gennaio scorso in un momento top per questa squadra. Non era facile entrare nel gruppo con quei risultati. Quest'anno sto avendo più continuità e sicuramente giocare aiuta a crescere. Ho ancora tanti anni di carriera davanti e anche margini di miglioramento, sicuramente è una cosa positiva”.

“Partita completamente diversa, dobbiamo evitare di ripetere errori”

Gestire gli errori del passato? “Sicuramente è una partita completamente diversa. Gli errori ci fanno crescere e imparare, ma domani partiamo dallo 0-0. Sappiamo che il Rakow è una buona squadra, attaccano bene su un campo difficile. Essere concentrati e stare in partita sempre permette di evitare di ripetere gli errori”.

“Buon clima in spogliatoio. Siamo un ottimo gruppo”

Che clima c'è in spogliatoio? “La vittoria di lunedì ci ha permesso di fare un passo in avanti e di staccare un po'. Però tutti sappiamo che abbiamo ancora nove finali da giocare, saranno tutte decisive e importantissime. C'è un buon clima, siamo un ottimo gruppo, molto unito e con grandi leader. Ci sta aiutando in queste ultime partite e spero che ci aiuterà domani a passare il turno”.