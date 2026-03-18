Tomczyk: "Sappiamo come affrontare la Fiorentina e faremo una grande partita. Sognamo una serata speciale"

Il tecnico del Rakow ha parlato nella consueta conferenza stampa pre-match alla vigilia degli ottavi di ritorno di Conference League fra la Fiorentina e i polacchi.

Identità e ritmo

“Dovremo tenere il ritmo giusto approcciare bene la partita - ha detto Tomczyk - A Firenze siamo partiti bene in entrambi i tempi e speriamo che questo succeda anche domani. Vogliamo essere lucidi e capaci di gestire ogni fase del gioco. Abbiamo le nostre convinzioni, una nostra identità e sappiamo come affrontare la Fiorentina. Sognamo una serata speciale, spero che i ragazzi sentano questa energia e riescano a gestire bene il match".

L'andata e il momento dei viola

Il tecnico polacco ha commentato la partita d'andata e la recente vittoria dei viola in campionato: "All’andata abbiamo vissuto buoni momenti, questo ci conferma che possiamo essere una squadra in grado di fare una grande partita. Ho visto il match dei viola contro la Cremonese e penso che adesso i giocatori siano più liberi in fase offensiva. Contro lo Jagiellonia invece mi erano sembrati meno sicuri. Noi invece veniamo da due sconfitte di file e dobbiamo tornare allo stato mentale precedente".