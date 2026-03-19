Allarme buche, condizioni preoccupanti per le gambe dei giocatori della Fiorentina
Le condizioni dell'ArcelorMittal Park
Questa sera l'ArcelorMittal Park di Sosnowiec, ovvero lo stadio dove si giochera la gara di ritorno degli ottavi di finale di Conference League tra Rakow e Fiorentina, sarà tutto esaurito con 12 mila spettatori circa, presenti.
Preoccupa il campo
Ma a preoccupare veramente, più che il calore dell'ambiente che troveranno i viola, è il terreno di gioco. Le condiizioni del campo sono allarmanti, usurato dalle partite della squadra locale, lo Zaglebie Sosnowiec, e pieno di buche che possono trasformarsi in una trappola per le gambe dei calciatori gigliati.
Un aspetto che condizionerà la gara
Un aspetto sicuramente da tenere in considerazione anche questo e che influirà sulla prestazione dei giocatori, in particolare di chi è abituato a giocare su un tappeto perfetto come quello del Franchi.
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