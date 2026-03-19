"La Fiorentina pensava di essere come Don Abbondio, ma nel momento più importante della stagione..."

“II coraggio, uno, se non ce l'ha mica se lo può dare. Ecco, la Fiorentina intrappolata nelle proprie paure pensava di essere come Don Abbondio, sprovvista di coraggio. E invece, improvvisamente e nel momento più importante della stagione, la Viola ha scoperto o forse riscoperto di averne parecchio”.

Una vittoria fondamentale

E' questo l'incipit di un articolo pubblicato stamani da La Gazzetta dello Sport dove la Fiorentina viene lodata per la prestazione messa in mostra lunedì scorso contro la Cremonese e che ha prodotto una vittoria per 4-1 che potrebbe essere fondamentale per il raggiungimento della salvezza.

Ma è finito l'effetto Don Abbondio?

Ma per un giorno il campionato deve essere archiviato anche perché i viola hanno ora il compito di raggiungere i quarti di finale di Conference League. In altri momenti un avversario come il Rakow probabilmente sarebbe stato più facile da affrontare, ma per questa squadra niente è così banale e scontato. Stasera ci sarà la riprova sul fatto che la Fiorentina ha finito di essere come Don Abbondio o meno.