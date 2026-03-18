Mutu: "Stagione difficile, per migliorarla la Fiorentina deve alzare la Conference. Futuro in viola? Speriamo"

L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Adrian Mutu ha parlato ai media presenti a margine dell'evento ‘Insieme per Rinascere’: “Già fatto il regalo a Frey per il compleanno? Sì sì. Siamo stati insieme ieri sera, lo saremo anche stasera e domani. Avrò tempo di farglielo”.

“Fiorentina praticamente salva. Salvare un po' la stagione…”

Sulla stagione: “Molto importante la vittoria a Cremona. Diciamo che, con questo successo, la squadra è praticamente quasi salva. Speriamo che faccia meglio in Conference così salva un po' la stagione”.

“Futuro? Speriamo. La Conference è il modo per migliorare l'annata”

Futuro con Mutu sulla panchina viola? “Non c'è mai stato niente, finora. L'ho già detto. Non so cosa ci riserverà il futuro, speriamo. Conference? La stagione è difficile, per farla sembrare un po' migliore di quella che è tocca alzare la Conference. La squadra è già arrivata due volte in finale, speriamo lo faccia un'altra volta”.