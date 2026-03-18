Graziani: "Se arriva un'offerta decente Gudmundsson può essere ceduto. La Fiorentina cambierà molto questa estate"

L'ex calciatore della Fiorentina Ciccio Graziani ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “Il calciatore più in forma in questo momento è Parisi, senza dubbio. Il più importante invece non saprei trovarlo. Non mi faccio abbagliare da questa vittoria con la Cremonese, per quanto importante, e resto convinto che dovremo lottare fino all'ultima giornata per salvarci. Se a nove giornate dalla fine siamo ancora lì significa che quest'anno, ormai, dovremmo soffrire fino alla fine".

Poi su Gudmundsson ha aggiunto: "Parliamoci chiaro, il suo percorso a Firenze è stato negativo. Non sappiamo ancora quale sia la sua migliore versione, non ha mai inciso se non in qualche rara occasione. Se parliamo di continuità lui non l'ha avuta, non sono soddisfatto del suo rendimento, non è mai stato quello di Genova. Ho l'impressione che, se arriverà un'offerta decente, verrà ceduto”.

Sulla Conference: “Do tanto valore a questa competizione e spero che si possa andare avanti. La coppa non toglie energie, anzi permette a chi gioca meno di restare sul pezzo. E' sempre una coppa europea e quando arrivi in fondo di rendi conto di quanto sia importante”.

Infine: “Chi confermerei l'anno prossimo? E' difficile da dire, molti calciatori hanno deluso. Lo stesso De Gea, che era una sicurezza, ha fatto un'annata disastrosa. Toccherò a Paratici decidere, ma secondo me la Fiorentina cambierà molto durante l'estate”.