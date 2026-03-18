Polverosi: "Il tifoso ragiona di pancia, ma serve equilibrio. Il vero Parisi è questo, solo che a Firenze non lo sapevamo"

Il giornalista Alberto Polverosi è intervenuto a Lady Radio in vista della gara di domani tra Rakow e Fiorentina: “La squadra di Vanoli ci ha abituato a frequenti ricadute, ma sarebbe veramente clamoroso se dopo la vittoria di lunedì trovasse il modo di tornare in zona retrocessione. Non solo la vittoria, ma anche il punteggio ha un valore: non siamo ancora salvi, però possiamo affrontare i prossimi impegni in modo diverso. Immaginatevi cosa sarebbe potuta essere la partita di domani in caso di pareggio o addirittura sconfitta a Cremona”.

“Il tifoso ragiona di pancia…”

Poi ha aggiunto: “Il tifoso ragiona di pancia, di cuore, di sentimento, e quindi dopo una vittoria come quella di lunedì si esalta. Tocca a noi, giornalisti e opinionisti, mantenere l'equilibrio e rimettere le cose al loro posto. Bisogna ragionare con calma e spiegare perché la Fiorentina è andata così male quest'anno e perché non si può considerare fuori dalla lotta salvezza. Se domenica perdiamo con l'Inter e le altre non perdono sei di nuovo lì ma è normale, lo dice la classifica. Poi, ovviamente, c'è più ottimismo di qualche mese fa".

“Questo è il vero Parisi”

Infine su Parisi: “Sta avendo lo stesso rendimento che aveva a Empoli, dove giocava alto e spaccava le partite, sebbene sulla fascia sinistra e non a piede invertito. La differenza è che a Empoli il destro non lo usava mai, lunedì invece ha segnato col piede debole. Questo per dire che il vero Parisi è questo, che prende palla e sprinta, solo che a Firenze lo abbiamo scoperto soltanto adesso”.