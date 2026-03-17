A Radio 24 ha parlato di Fiorentina il giornalista e telecronista Pierluigi Pardo. Ecco le sue parole sulla squadra viola e sulla lotta per la salvezza.

Le parole di Pardo

“Oggi c’è una differenza troppo grande tra la Fiorentina e le altre squadre in lotta per la salvezza e sta venendo fuori. La Fiorentina è a un passo: deve evitare di trovarsi ancora nei guai a cinque o sei giornate dalla fine. È sulla strada giusta, deve evitare il rimbalzo negativo, ma la tendenza è palese”

Sulle altre

"La Cremonese è in caduta libera. La Fiorentina era ultima in classifica, ma nelle ultime dieci partite non ha fatto male. Capisco la scaramanzia, però dai. Ci sono stati passaggi clamorosi, tra cui la sconfitta contro l’Hellas in casa, ma su 38 partite puoi recuperare: l’importante è non arrivare alla fine con l’acqua alla gola. Deve sistemare prima il campionato. Poi magari da una stagione così drammatica a Firenze tirano fuori la Conference”.