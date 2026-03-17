Niente Fiorentina per Chivu, ma l'Inter avrà il suo secondo: i dettagli

Il Giudice Sportivo ha squalificato l’allenatore dell’Inter Cristian Chivu, che non sarà presente al Franchi domenica prossima per la sfida contro la Fiorentina. Doppia ammonizione per lui, e una giornata di stop. Nessuno stop per Kolarov, vice nerazzurro, per il quale si temevano sanzioni dopo le proteste nel pari contro l'Atalanta, ma che sarà quindi in panchina al posto di Chivu per la sfida a Firenze.

Tutti a disposizione

Nessuna squalifica invece da segnalare tra le fila dei calciatori di entrambe le squadre, Inter e Fiorentina avranno tutti i giocatori arruolabili.