De Ponti: "Fiorentina psicolabile ma con Vanoli la squadra è migliorata. Viola senza pressioni, l'Inter non deve fidarsi"
Il giornalista Roberto De Ponti ha parlato anche di Fiorentina durante Tutti Convocati su Radio24, esprimendosi sotto vari punti luce in merito alla squadra gigliata.
‘L’Inter? I viola non hanno pressioni'
“Io credo che il problema sia capire se la Fiorentina ritrova la testa o no. Ieri la dimostrazione è stata palese: dopo tre gol fa il solito errore difensivo e prende un gol, a tratti poi rischia anche il secondo. La Fiorentina non può essere terrorizzata ogni volta che gioca. Contro l’Inter non ci sono pressioni: domenica può solo fare bene. Il problema sarà dopo. Chivu deve avere paura? Io non mi fiderei della Fiorentina, perché non sai cosa aspettarti. Poi magari giocano bene contro l’Inter e riparte la bambola. Anche ieri sera si sono dimostrati psicolabili nel gestire una partita vinta 4-1”.
‘A fine stagione si tireranno le somme e…’
“Vanoli? I tifosi fiorentini sono complicati: vorrebbero vedere una squadra vincente e che gioca un bel calcio. Adesso la Fiorentina ha trovato un minimo di carattere e continuità, cosa che non aveva a inizio anno, quando si è trovata ultima in classifica. La società sostiene Vanoli fino a fine stagione, poi si faranno delle valutazioni, ma con lui la squadra è migliorata: anche se faticosamente, ha ritrovato carattere. Il calendario finale per i viola non è semplice, ma come sempre è una questione di testa. Quando la sistemano possono anche recuperare diverse posizioni. Se invece parte la bambola con ‘abbiamo risolto i problemi’, può ricrollare male”.