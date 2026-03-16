Goretti: "Vanoli deciderà come gestire Kean, Solomon torna dopo la sosta. Dobbiamo salvare la stagione e lavorare per la Fiorentina del domani"

Il dirigente della Fiorentina Roberto Goretti è intervenuto a DAZN prima della partita contro la Cremonese: "Questa è una partita importante , lo dice la classifica ma lo saranno tutte fino al 24 maggio. La Fiorentina deve riuscire a centrare l'obiettivo della salvezza che è molto importante per noi".

Su Solomon e Kean

Goretti ha proseguito: "Solomon sta finendo il suo percorso riabilititativo, tornerà sicuramente dopo la sosta. Moise ha avuto mesi difficili perché si sono sovrapposti due infortuni, e ha lavorato tanto. Dopo Udine ha fatto doppie sedute tutti i giorni, poi deciderà l'allenatore come gestirlo".

Sugli altri dirigenti viola

E sul lavoro degli altri dirigenti ha commentato: "Abbiamo il presidente Commisso molto presente e partecipativo. Paratici e Ferrari lavorano tutti i giorni fianco a fianco con grande entusiasmo. La Fiorentina da ultima in classifica ha deciso di iniziare un percorso per trovare un modello per i prossimi anni, guardando sempre con attenzione all'oggi. Il focus principale è la classifica e salvare la stagione, e contemporaneamente si lavora per la Fiorentina del domani".