In vista della Fiorentina, l'Inter cerca... il suo allenatore. Squalificato Chivu e a rischio Kolarov, si candida un ex viola

Dubbio particolare sollevato da La Gazzetta dello Sport riguardo all'Inter e, più specificamente, alla partita che i nerazzurri affronteranno contro la Fiorentina, nella prossima giornata.

Chi va in panchina

L'enigma riguarda la figura incaricata per fare le veci dello squalificato Chivu che, contro l'Atalanta, ha perso le staffe venendo espulso per eccesso di veemenza nelle proteste. Tuttavia, riporta la rosea, anche il suo vice Kolarov si sarebbe lasciato andare ad espressioni ingiuriose verso la terna, andando addirittura a litigare con Djimsiti, centrale degli orobici, vis-a-vis. Il serbo se la potrebbe cavare con una multa, ma non è da escludere una seconda squalifica: in tal caso, allora, chi ci andrebbe in panchina per i nerazzurri?

Le due opzioni

Pare che la figura designata sia… un ex Fiorentina. Sì, perché a sostituire il tecnico e il suo vice ci dovrebbe andare Angelo Palombo, ex centrocampista passato da Firenze nel triennio 1999-2002 e che oggi cura i calci piazzati dell'Inter. L'altra ipotesi, invece, vedrebbe un toscano quale Mario Cecchi, anch'egli facente parte dello staff di Chivu ed ex allenatore di Empoli Primavera e Scandicci.