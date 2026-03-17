Chivu ritrova un centrocampista fondamentale per la Fiorentina. Ottimismo per il rientro di due top, ma per domenica...

Arrivano novità da casa Inter sull'infermeria della squadra nerazzurra in vista della prossima partita di campionato che vedrà la capolista sfidare la Fiorentina al Franchi domenica sera.

Le condizioni dei centrocampisti

La novità più importante riguarda Hakan Calhanoglu, con il turco che nella seduta di allenamento di oggi ad Appiano Gentile è tornato in gruppo e sarà con tutta probabilità convocato contro la squadra viola. Solo terapie per Henrik Mkhitaryan, reduce dal recente infortunio che lo terrà fuori per circa 3 settimane.

Due dubbi

Tornato in campo per una prima parte di lavoro anche Alessandro Bastoni, che poi ha proseguito l'allenamento a parte. A parte anche Lautaro Martinez, sul quale però c'è ottimismo per le sue condizioni fisiche. Entrambi rimangono in dubbio contro la Fiorentina. Lo scrive tuttomercatoweb.com.