Rakow-Fiorentina: dove vedere la partita in DIRETTA TV. Una visione solo a pagamento

Stasera ritorna la Conference League per la Fiorentina che giocherà contro il Rakow in trasferta. Fischio d'inizio previsto per le 18.45. La partita è valida per il ritorno degli ottavi di finale di questa competizione.

Una sola opzione per vedere Rakow-Fiorentina in TV

La gara non sarà visibile in chiaro perché sarà trasmessa solo da Sky. Visione dunque a pagamento dell'evento. I canali di riferimento saranno Sky Sport Uno, Sky Sport (253) e Sky Sport 4K.

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