La Fiorentina e il lusso di non dover prendere rischi con Kean
Moise Kean. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
La Fiorentina ha vissuto una bella serata (finalmente) in campionato, vincendo in maniera convincente lo ‘spareggio’ con la Cremonese.
In panchina per tutta la partita
La serata positiva e l'ampio margine maturato nel corso del match hanno consentito ai viola di potersi concedere il lusso di tenere Moise Kean in panchina per tutta la gara, non prendendo così rischi inutili con lui.
Contro l'Inter in campo?
Il centravanti, del resto, è al massimo al cinquanta per cento della propria forma, essendosi quasi sempre allenato da solo fino alla viglia della gara di Cremona. Così c'è più tempo per averlo in discrete condizioni contro l'Inter in campionato (difficile, difficilissimo vederlo titolare in Conference giovedì).
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