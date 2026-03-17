Il giornalista del Corriere dello Sport-Stadio, Alberto Polverosi, sul quotidiano sportivo ha pubblicato stamani un commento alla roboante vittoria della Fiorentina contro la Cremonese.

“La Fiorentina non può rilassarsi”

La squadra viola “non può sentirsi fuori dalla lotta per la salvezza - ha scritto - e se solo lo pensasse ci finirebbe dentro di nuovo, ma un briciolo di serenità dopo le tempeste di questi sette mesi può aiutarla”.

“Fragilità tecnica e mentale degli avversari”

E poi: “Per la prima volta in questa stagione è stata la Fiorentina ad approfittarsi della fragilità tecnica e soprattutto mentale dei suoi avversari. Finora era successo l’esatto contrario”.

“Intuizione Parisi”

Ottima la prova di Parisi, “un esterno che in questa squadra sta portando iniziativa e qualità - ha proseguito Polverosi - Era uno dei cinque titolari della gara di Conference di giovedì scorso, ma Vanoli non ha avuto il minimo dubbio a confermarlo in una posizione che gli permette di dare il meglio, quella dell’ala destra. E il merito di questa intuizione è dell’allenatore”.