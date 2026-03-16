Il bis di Paolo Vanoli, tecnico della Fiorentina, arriva anche nella conferenza stampa dello ‘Zini’ dopo la vittoria per 4-1 sulla Cremonese:

"Faccio i complimenti a questi ragazzi, era da diverso tempo che vedevo la loro crescita mentale, questa vittoria è una conferma importante. Arriva dopo un'altra vittoria dura in Conference. Era una partita difficile perché dovevamo fronteggiare queste palle alte su Djuric ma siamo stati bravi a mantenere il nostro equilibrio. Questa squadra le doti tecniche ce l'ha, le he sempre avute. Dobbiamo fare meglio nella gestione del risultato, abbiamo continuato con lo stesso ritmo anche sul 3-0, dovevamo portare palla nell'ultimo terzo con più pazienza e invece cercavamo di chiuderla andando in profondità.

Tra due giorni rigiochiamo e su questo si poteva fare meglio. Ci ha dato una bella mano anche De Gea su diversi palloni alti. Abbiamo avuto solo un problema a Gosens che speriamo non sia grave, Ranieri ha avuto i crampi e per questo ho abbassato Brescianini da terzino alla fine.

Una luce in fondo al tunnel? Sì ma dobbiamo stare coi piedi per terra. Però stiamo interpretando meglio gli scontri diretti, con mentalità diversa. Mi dispiace che a volte non raggiungi questi risultati in casa per il nostro pubblico ma siamo anche più lucidi nelle partite. Abbiamo passato alti e bassi, il nostro scudetto resta la salvezza anche se per la Fiorentina è un obiettivo di basso rango. La mia preoccupazione è che in queste stagioni si tenga la barra dritta. Ora pensiamo al ritorno di Conference che penso sarà tosta perché abbiamo solo due giorni.

Kean? Sono contento di averlo potuto avere in panchina, lo stavo mettendo negli ultimi 8 minuti ma poi Ranieri ha avuto i crampi e abbiamo cambiato la sostituzione. Spero in Polonia di potergli dare un po' di minutaggio.

Parisi nuova scoperta? Vi ho detto che quando ci siamo messi a quattro il mio pensiero non è mai stata la linea difensiva ma da metà campo in avanti. Per questo uno ritarda a volte i cambiamenti: sapevo che Fabiano l'aveva già fatto l'esterno alto, è un ragazzo che si merita alto. E' normale che anche per me è stato una grande sorpresa. Anche Solomon ci stava dando tanto in quella posizione".