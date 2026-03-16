Vanoli: "Non voglio più parlare di svolta ma vittoria importante. Piccoli è un diamante grezzo, con la testa anche in Conference"

Le parole del tecnico della Fiorentina, Paolo Vanoli ha commentato così a Dazn il 4-1 di Cremona:

"Parisi merita questo gol perché è da tanto che sta facendo bene, gli mancava questo per coronare il periodo. Abbiamo fatto una vittoria importante, contro una diretta concorrente, si poteva fare molto meglio nella gestione anche del vantaggio. A volte abbiamo la frenesia di andare avanti e invece bisogna saperla gestire meglio perché avevamo l'opportunità.

Siamo cresciuti piano piano, c'è voluto del tempo, abbiamo tanti margini di miglioramento. La cosa più difficile era ricostruire un'unione di intenti per questo tipo di obiettivo. Sappiamo che Firenze si merita molto di più però questa è la nostra stagione, dobbiamo portarla in fondo e abbiamo anche la Conference, andremo in Polonia avendo solo due giorni per recuperare.

Kean e Piccoli? Con Moise abbiamo lavorato tanto per portarlo in panchina, stasera gli ho risparmiato quei 7-8 minuti che volevo dargli. Siamo contenti di averlo recuperato. Piccoli ha delle qualità, è un diamante grezzo, deve migliorare tanto e pian piano sta crescendo. Ha fatto un gol da grande attaccante, è questo quello che deve fare, a volte si abbatte un po' di testa.

Svolta definitiva? Non voglio più parlare di svolte, era una partita importantissima delle nove che ci restavano. Nel girone di ritorno stiamo affrontando in modo diverso le partite rispetto all'andata. La Conference ci porta via tante energie e dobbiamo essere bravi a stare con la testa dentro le due competizioni".