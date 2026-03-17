Dodô si ricorda di essere brasiliano, Parisi l'imprendibile e Piccoli annichilsce Ceccherini
Vittoria di importanza fondamentale nella battaglia per non affogare in Serie B. La Fiorentina, finalmente, si cala nei panni della pericolante e gioca una partita, astuta.
Uno-due terribile
All’inizio lascia alla Cremonese il pallino del gioco e cosente ai grigiorossi di sfogare le proprie velleità offensive, ma senza pungere. Poi, alla prima occasione, che Parisi crea dal nulla, infilza l’avversario e pochi minuti dopo gli dà quasi il colpo di grazia.
Voti e giudizi
Dodo: 8 Nel primo tempo lascia libera la fascia per le scorribande di Parisi, occupandosi più della copertura. Nella ripresa si ricorda di essere brasiliano, mette a sedere il difensore, spiazza il portiere con una magia di suola e segna il gol della tranquillità.
Parisi: 7,5 Dribbling, scatto bruciante e palla in buca fra le gambe di Audero. Vivacità non fine a se stessa. Insiste arrivando al tiro in altre occasioni. Imprendibile per la difesa della Cremonese.
Piccoli: 7 Scatto che annichilisce Ceccherini e tiro incrociato che deprime Audero.
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