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Un impianto moderno e funzionale: lo stadio di Rakow-Fiorentina. Ma il terreno di gioco... FOTO

Calabrone Viola /

La partita tra Rakow e Fiorentina di Conference League si giocherà all'ArcelorMittal Park di Sosnowiec che non è lo stadio dove gioca abitualmente l'avversario dei viola. 

E' un impianto da 12 mila posti circa inserito all'interno di una zona sporiva denominata Zagłębiowski Park Sportowy

L'ArcelorMittal Park è un impianto moderno, con posti tutti a sedere e coperti, ma che purtroppo ha un terreno di gioco che non è messo benissimo, provato da un inverno particolarmente freddo. 

ArcelorMittal Park
Le condizioni dell'ArcelorMittal Park
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