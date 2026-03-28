Paratici l'ancora di salvezza per il rinnovo di Dodo: un rapporto logorato dai rapporti con Pradè

Non è sicuramente la miglior stagione di Dodo da quando il brasiliano ha messo piede a Firenze ma il futuro dell'esterno verdeoro è ancora tutto da scrivere: l'avvento di Paratici potrebbe aver risistemato un po' i rapporti, che invece si erano decisamente logorati quando il Ds era ancora Daniele Pradè.

Il tutto naturalmente nell'ottica di ricostruzione che il neo dirigente ha già in testa: la presenza di Dodo nella Fiorentina sembrava decisamente da escludere a fine 2025 ma la storia tra le parti potrebbe cambiare proprio grazie alle discussioni riaperte sul rinnovo.