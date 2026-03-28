VIDEO: palla da una parte, dribbling dall'altra e piazzata sul secondo palo. Croci trascinatore anche in Nazionale

Week end di Nazionale, anche giovanili e il focus più intrigante forse in chiave Fiorentina è quello su Federico Croci, classe 2010 e già esordiente in Primavera. E' uno dei punti di forza anche dell'Under 16 di Manuel Pasqual che ieri ha pareggiato in amichevole contro la Germania per 1-1.

Un risultato interessante, sbloccato dal super bomber delle giovanili viola, con una gran bella giocata: intercetto, dribbling sul difensore, aggirato dalla parte opposta e poi destro piazzato sul secondo palo (circa al secondo 00:34 del video). Lunedì il rematch tra le due Nazionali.