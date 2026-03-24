Capparella: "Alcuni ragazzi più grandi hanno accettato di stare fuori per far giocare i giovani. Croci? Deve rimanere sereno"

L'allenatore della Fiorentina U18 Marco Capparella, recente vincente del Torneo di Viareggio, ha parlato ai canali ufficiali della società viola del successo del prestigioso trofeo.

Le parole di Capparella

“È stato bellissimo. I ragazzi sono stracontenti di questa vittoria. Stanno crescendo tutti in maniera fantastica. Mi avrebbe fatto piacere vincere lo scorso anno con Commisso presente. Rocco ci teneva in maniera esagerata. Siamo contenti di avergli dato questo successo: lui era qui con noi e ci ha dato una mano”.

Sulla vittoria

“Ci sono ragazzi che si sono adattati alla perfezione. Croci deve stare sereno e divertirsi. Ci sono tantissimi ragazzi che hanno dato una mano e l’U18 ha accettato di buon grado sia i più giovani sia anche di stare fuori. Questo ha fatto la differenza per la vittoria finale”.