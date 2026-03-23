Capparella: "Vittoria importantissima. Continuiamo a lavorare per questi ragazzi, ci auguriamo che nella Fiorentina nascano tanti talenti"

Marco Capparella, allenatore dell'Under 18 della Fiorentina e fresco vincitore del Torneo di Viareggio, ha così commentato il successo ai canali ufficiali.

Le parole di Capparella

“Questa è una vittoria importantissima per tutto il settore giovanile, è stato un torneo dove ho impiegato tanti ragazzi anche più piccoli, fa piacere sia che loro si siano integrati bene, sia che i miei abbiano accettato anche di stare fuori: è sintomo di grande crescita da parte di tutti”.

“Croci e Mataran? Due giocatori importanti, è normale che in questo momento parliamo di loro, ma ce ne sono tanti altri, magari tardivi, e noi ci auguriamo che nella Fiorentina nascano tanti talenti. La dedichiamo a tutto il settore giovanile, ai direttori che ci stanno vicini, a Paratici e a Ferrari che aveva le lacrime agli occhi per l'assenza del Presidente. Dobbiamo continuare a lavorare per i ragazzi e toglierci queste belle soddisfazioni”.