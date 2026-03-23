Croci scatenato, trionfo in finale. La Fiorentina ritorna a vincere la Viareggio Cup dopo 34 anni
La Fiorentina torna a vincere la Coppa Carnevale, ora denominata Viareggio Cup dopo la bellezza di 34 anni.
In finale di questa grande kermesse del calcio giovanile, l’Under 18 viola ha avuto la meglio sui croati del Rijeka con il punteggio di 4-1, maturato dopo i tempi supplementari.
Tempi regolamentari
I tempi regolamentari si sono chiusi sul punteggio di 1-1. Un risultato determinato grazie alle reti di Croci al 18’ e di Grulovic per i croati al 64’.
Tempi supplementari
Si aprono subito bene per i gigliati con il gol di Mataran di testa al 93’, dopo uscita a vuoto del portiere Brzic. Al 100’ altro centro per uno scatenato Croci, che crede fino in fondo ad una palla che sembrava persa, anticipa Brzic in uscita e deposita la palla in rete a porta vuota. All'ultimo minuto Cianciulli trasforma in maniera perfetta il calcio di rigore che fissa il risultato sul 4-1
Albo d’oro
Questo è il nono successo nella competizione per la Fiorentina che così diventa la squadra più vittoriosa assieme a Milan e Juventus.