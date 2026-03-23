Viareggio Cup, Fiorentina-Rijeka: orario, dove vederla e perché è una finale che pesa davvero

La Fiorentina torna a giocarsi la finale del Torneo di Viareggio e lo fa con una consapevolezza diversa rispetto a un anno fa, perché questa volta il percorso è stato più solido e la sensazione è quella di una squadra arrivata all’ultimo atto con maggiore maturità.

L’appuntamento è fissato per oggi alle ore 15 allo stadio dei Pini di Viareggio, teatro storico della competizione, dove i viola affronteranno il Rijeka in una sfida che mette in palio la 76ª edizione del torneo.

Dove vedere la finale

La partita sarà trasmessa in diretta tv e streaming, con copertura dedicata all’evento, e rappresenta uno degli appuntamenti più seguiti del calcio giovanile italiano, anche per il valore simbolico che il Viareggio continua ad avere nel percorso di crescita dei giovani talenti.

Una finale che arriva da lontano

Per la Fiorentina si tratta della seconda finale consecutiva, un dettaglio che racconta continuità ma che allo stesso tempo riporta alla mente la sconfitta dello scorso anno contro il Genoa, un passaggio ancora aperto che inevitabilmente dà un peso diverso alla gara di oggi.

C’è poi un altro dato che incide sul contesto: l’ultimo successo viola nella competizione risale al 1992, quando in panchina sedeva Mimmo Caso, e questo allunga ulteriormente il valore di una partita che potrebbe interrompere un’attesa lunga più di trent’anni.

Il percorso dei viola

FOTO: ACF Fiorentina

La squadra di Capparella ha costruito il proprio cammino in maniera progressiva, alternando momenti di dominio a passaggi più complessi in cui è stata necessaria anche una certa capacità di soffrire.

Nel girone sono arrivate vittorie nette contro Vis Pesaro e Viareggio, oltre al successo più equilibrato contro One Touch, mentre nella fase a eliminazione diretta la Fiorentina ha dovuto affidarsi anche alla lucidità nei momenti decisivi, con il portiere Dolfi protagonista nei calci di rigore contro Academy Potey e Pistoiese.

In semifinale, invece, è arrivata una prestazione più controllata, con il 2-0 ancora contro One Touch che ha confermato la crescita della squadra.

L’incognita Rijeka

Il Rijeka rappresenta una variabile meno prevedibile, anche perché si tratta della prima finale nella storia del club in questo torneo, un fattore che può incidere sia in termini di entusiasmo sia nella gestione emotiva della partita.

Proprio per questo, la gara si presenta aperta, con una Fiorentina che parte con maggiore esperienza recente ma che dovrà comunque interpretare bene i ritmi e i momenti della finale.

Una partita che vale più del trofeo

Al di là del risultato, questa finale ha un significato preciso nel percorso della squadra, perché misura la capacità di chiudere un ciclo iniziato un anno fa e di trasformare la continuità in un risultato concreto.

E in partite di questo tipo, spesso, la differenza non la fanno i valori sulla carta, ma la gestione dei dettagli nei momenti chiave.