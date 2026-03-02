Fedez: "Masini mi ha contagiato con la sua fede viola, Mandragora è diventato il mio giocatore preferito. E la seconda sera..."

Il Festival di Sanremo che è appena finito ha portato il cantante e tifoso della Fiorentina, Marco Masini, in concorso con Fedez, a conquistare il quinto posto finale.

“Ho imparato tutto sulla formazione”

Nell'arco della settimana di gara, i due hanno parlato a lungo della squadra viola, sapendo coinvolgere molto il collega: “In questa esperienza di Festival sono diventato un esperto di Fiorentina - ha spiegato Fedez - Ho imparato tutta la formazione, ho sofferto con lui durante la partita di coppa. Mandragora è diventato il mio giocatore preferito”.

“E quando c'era Paratici…”

Fedez ha anche raccontato: “Nella seconda serata avevamo il direttore sportivo della Fiorentina, Paratici, dietro le quinte e Marco mi ha detto che dovevamo fare una bella figura quella sera anche per questo motivo”.