Il messaggio di Giuseppe Commisso per il Torneo di Viareggio: "Congratulazioni a ragazzi e staff, artefici di questo risultato di prestigio"

Nono ‘Torneo di Viareggio’ aggiunto in bacheca dalla Fiorentina, la cui Under 18 si è imposta in finale contro il Rijeka per 3-1. Grande successo in uno dei trofei giovanili più ambiti al mondo che è valso ai ragazzi anche i complimenti del presidente, Giuseppe B. Commisso.

Le congratulazioni

"Mi congratulo con tutti i ragazzi e con tutto lo staff del settore giovanile, dal Direttore Angeloni a tutti quelli che quotidianamente lavorano al Rocco B. Commisso Viola Park, e che sono gli artefici di questo risultato di prestigio": questo il commento del Presidente sulla vittoria, che mancava dal 1992, con tanto di dedica speciale alla memoria del compianto Rocco Commisso, che un anno fa ha visto la finale dagli spalti dello stadio dei Pini.