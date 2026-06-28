Sprint del Como per Liberali, la Fiorentina parte in svantaggio. Questione di giorni per l'ex Milan

Nonostante la riconferma di Nico Paz e la volontà di non cedere Baturina, il Como punta con decisione Liberali, trequartista del Catanzaro. C'è anche la Fiorentina in corsa, ma quante pretendenti…

Tutti lo vogliono

Una clausola rescissoria piuttosto esigua - appena 6 milioni di euro - e un talento da mettere in mostra: il classe 2007 ha convinto tutti dopo l'ottima stagione al Catanzaro, in Serie B, e su di lui si sono posati molti occhi. Quelli della Fiorentina, come detto più volte, ma soprattutto quelli del Como, che starebbe accelerando per chiudere l'affare.

Basteranno?

Da Catanzaro sono convinti: il futuro del ragazzo si deciderà in questa settimana, ma è altrettanto vero che, pur a fronte di una clausola rescissoria abbordabile, la presenza di più club potrebbe alzarne il costo del cartellino. Che, ricordiamo, andrebbe per metà al Milan, che ne detiene il 50%.