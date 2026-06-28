Mattia Liberali, esterno del Milan classe 2007, è tenuto d'occhio da diverse squadre del panorama italiano in vista del mercato estivo. Tra queste, come riportato dell'esperto di mercato Matteo Moretto, c'è anche la Fiorentina.

Le parole di Moretto

“Su Liberali c'è il Parma, così come la Fiorentina. Ma ad oggi i club in pole sono Como e Sassuolo, con i comaschi che hanno fatto passi importanti per lui nelle ultime ore”.

La formula

“Ricordo che Liberali ha una clausola rescissoria da 6 milioni e il Milan vuole trattenere il 50% della futura rivendita. Quindi chi lo vuole dovrà versare una cifra vicina ai 6 milioni per averlo”.