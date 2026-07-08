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Una strada per poter arrivare a Bakayoko, ma il sogno della Fiorentina sugli esterni è un altro...

Redazione /
Johan Bakayoko
Johan Bakayoko
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Il capitolo esterni offensivi in entrata per la Fiorentina non si ferma di certo a Koleosho

Il sogno

Sul Corriere dello Sport-Stadio si legge che il sogno viola, anche per i contorni economici della vicenda, si chiama Lang (di proprietà del Napoli). 

Bakayoko

La Gazzetta dello Sport si occupa invece in maniera approfondita di Bakayoko del Lipsia. I tedeschi lo valutano sui 20 milioni, avendolo pagato 18 milioni dal Psv appena un'estate fa, la Fiorentina potrebbe tentare la strada del prestito con diritto condizionato. 

Si seguono anche Cancellieri, ala destra della Lazio, e Bjerkebo, esterno sinistro svedese del Sirius. 

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