Ecco Bakayoko, sbocciato in Olanda e ora in cerca di riscatto… alla Fiorentina? VIDEO

Un profilo giovane e di qualità: Johan Bakayoko del Lipsia è un calciatore che piace alla Fiorentina, in cerca di esterni d’attacco per il 4-3-3 di Fabio Grosso. Il mancino di nazionalità belga è un’ala destra pura, ed in carriera ha sempre ricoperto quella posizione. Esploso al Psv Eindhoven in Eredivisie, Bakayoko ha invece trovato poco spazio alla prima esperienza in Germania per via della folta concorrenza, e potrebbe decidere di cambiare aria.

Le caratteristiche tecniche

Molto veloce e anche ben strutturato fisicamente, Bakayoko è abile nel dribbling e dotato di buona tecnica e ottimo controllo di palla. In Olanda ha dimostrato anche di saper trovare la via del gol con buona continuità, riuscendo a debuttare anche con la nazionale maggiore del Belgio. La valutazione? Tra i 15 ed i 20 milioni di euro.

Ecco un video per dare un’idea di Bakayoko